Polisin dur ihtarına uymayan şahıs, ruhsatsız tabancasını göle attı

Bursa'da polisin "ihtarına uymayıp kaçan Salih H. (27) otomobilindeki ruhsatsız tabancayı da göle attı. Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı Salih H., biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, göle fırlattığı tabanca da bulundu. Olay, gece saatlerinde İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi.

1 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polis, akşam saatlerinde cadde üzerinde uygulama noktası kurdu. "Dur" ihtarına uymayan 54 FS 105 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Polisler, otomobili kovalamaya başladı. Kaçan sürücüsü, seyir halindeyken otomobilde bulunan tabancayı göle attı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili oudoudou. Otomobil sürücüsü Salih H., gözaltına alınmamak için polise direndi. Biber gazı sıkılan Salih H., gözaltına alındı.

Ekipler, göl kıyısında yaptıkları aramada otomobilden atılan ruhsatsız tabancayı da buldu. Salih H., işlemleri için emniyete götürüldü.