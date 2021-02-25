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  3. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı, aracı aranınca yakayı ele verdi

Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı, aracı aranınca yakayı ele verdi

Malatya'da bir akrabasının polise kendisini tehdit ettiğini bildirmesi üzerine, peşine düşülen şahıs ile polis arasında kovalamaca başladı. Yakalanan şahsın aracından 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı, aracı aranınca yakayı ele verdi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut Caddesi mevkiinde ikamet eden bir kişinin polisi telefonla arayarak A.O. isimli bir yakının kendisini ölümle tehdit ettiğini ve şahsın ikametine gelebileceğini ihbar etmesi üzerine yola düşen ekipler, A.O.'ya ait olduğu tespit edilen 02 ABN 341 plakalı aracı Mıhlıdut Caddesi üzerinde durdurmak istedi.

Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı, aracınıdan 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis arasından bir süre kovalamaca yaşanırken, ekipler aracı Anahtar Sokak'ta sıkıştırmayı başardı. Gözaltına alınan A.O.'nun aracında ruhsatlı olduğu ileri sürülen 2 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, şahıs ifadesi alınmak üzer polis merkezine götürüldü. Ekiplerin araçta inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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