Polisin dur ihtirana uymayıp ters yöne girdi kızını tehlikeye attı!

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan İbrahim Ç., aracıyla ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayan İbrahim Ç. aracında bulunan uyuşturucu maddenin olduğu poşeti boş bir araziye attı.

4 YAŞINDAKİ KIZININ CANINI HİÇE SAYDI

Yeni Mahalle 121. Sokakta ekip araçlarıyla yolu kapatan Yunus Timleri, 4 yaşındaki kızının da canını tehlikeye sokan İbrahim Ç.’yi yakaladı. Polisin arazide yaptığı aramada da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan İbrahim Ç'nin 4 yaşındaki kızı ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ile narkotik köpeği ‘Adam’ araç ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Daha sonra hafif ticari araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. İstanbul’dan gelerek Kırıkkale yolunu kullanan İbrahim Ç’nin Kayseri istikametine gideceği öğrenildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.