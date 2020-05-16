Polisin 'dur' ikazlarına aldırmadı! D-100 Karayolu'nda o kaçtı, polis kovaladı
İstanbul Fatih'te trafikte seyreden lüks otomobilin Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılması polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araçtaki süpheliler nefes kesen kovalamacanın ardından D-100 Karayolu'nda yol kesilip havaya ateş açılarak durduruldu.
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16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:49
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