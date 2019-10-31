Polisin durdurmak istediği aracın kaputunda 2 kilometrelik yolculuğu kamerada (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Muğla'da, "Dur" ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ün (42) hafif şekilde yaralanmasına sebep olan ve ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü Ünal Karataş (45), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: DHA