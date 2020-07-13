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  3. Polisin köpeğe yaptığı fedakarlık sosyal medyada büyük beğeni topladı!

Polisin köpeğe yaptığı fedakarlık sosyal medyada büyük beğeni topladı!

Bursa Nilüfer ilçesi İzmir Yolunda uygulama yapan bir polis memuru, susuzluk ve sıcaktan baygın düşen köpeğe elleriyle damla damla su verdi. Köpek, kendine gelmesinin ardından belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Bu görüntüler sosyal medyada çokça beğeni ve yorum aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte uygulama yapan polis memuru yolun kenarında yatan köpeğe yaptığı yardım vatandaşlar tarafından takdir topladı. Susuzluk ve sıcaktan baygın düşen köpek için ilk önce belediye ekipleri haber veren polis memuru ardından köpeğe elleriyle su içirdi. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.

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13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:47

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