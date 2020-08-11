Polisin koronavirüs uyarısına şaşırtan cevap: ''Acele gitmemiz lazım''

Adana’da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin polisin uyarısı sırasında ''Acele gitmemiz lazım'' diyerek uzaklaşması görenleri şaşırttı. O anların görüntüleri kameralara böyle yansıdı.