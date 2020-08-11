Polisin koronavirüs uyarısına şaşırtan cevap: ''Acele gitmemiz lazım''
Adana’da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin polisin uyarısı sırasında ''Acele gitmemiz lazım'' diyerek uzaklaşması görenleri şaşırttı. O anların görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
Adana’da 30 polisin katılımıyla gerçekleştirilen kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmede bir yayanın polisin açıklaması sırasında ''Acele gitmemiz lazım'' deyip hızlıca oradan uzaklaşması izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara anbean kaydedildi.
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11 Ağustos 2020 Salı 16:54
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