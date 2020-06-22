Polisin maske mesaisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilk iş gününde polis ekipleri, kent genelinde denetim yaptı. Maske takanlara teşekkür eden polis ekipleri, maske takmayan ya da uygun kullanmayanlara ise son ihtarı verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ Valiliği bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde sokak ve toplu kullanım alanlarında 22 Haziran itibariyle maske takma zorunluğu getirildi. Alınan kararın uygulamaya konulduğu ilk gün polis ekipleri ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Polisler, "Korona virüs ile mücadelemiz devam etmektedir. Kendi sağlığımızı ve yakınlarımızın sağlığını korumak için lütfen sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterelim. Uymayanları uyaralım. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" uyarısı yaptı.

Kaldırımlarda ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda yaya maske kontrolü yapıldı. Cami minarelerinden ve belediye hoparlörlerinden de maske ve sosyal mesafe kuralı yönünde anonslar gerçekleştirildi.

Diğer taraftan, vatandaşların büyük bir bölümünün kurala uyarak sokakta ve toplu kulanım alanlarında maske taktığı görüldü. Maske takmayan ya da kuralına uygun takmayanlar ise, polisi görünce hemen maskesini düzelterek yoluna devam etti.

Bununla birlikte polis güçleri, ilçe genelinde maske denetiminin her gün devam edeceğine işaret ederek, tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Kaynak: İHA