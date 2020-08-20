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  3. Maske takmayan genç kadına polisin müdahalesi!

Maske takmayan genç kadına polisin müdahalesi!

Kadıköy'de maskesiyle burnunu kapatmayan bir kadına polisin müdahalesi vatandaşların tepkisini çekti. Direnen kadını polisin gözaltına alış şekli cep telefonu kameralarına anbean kaydedilirken bu durum ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda maskesiyle burnunu kapatmayan kadını gözaltına alıp karakola götürmek isteyen polisin o görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Kadının gözaltına alınma biçimine çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi. Rana isimli kadın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı" ifadelerini kullandı. Olayın ardından İstanbul Valiliği açıklama yaparak iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 11:38
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