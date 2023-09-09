Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''

Çorum'un İskilip ilçesinde, girdiği bağ evleri ve ilçe merkezinde hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''

Çorum'un İskilip ilçesinde, girdiği bağ evleri ve ilçe merkezinde hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren zanlı, 4 kez hacca gittiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla zanlı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kez hacca gitmiş

Hırsızlık zanlısı A.Ş., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki göstererek kameralarını kapatmasını istedi. Daha sonra polis aracına bindiği sırada gazetecilere dönen şahıs, "4 kere hacca gittim" diye seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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