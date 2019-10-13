Polisin slogan uyarısına aldırış etmeyen HDP'liler gözaltına alındı
HDP'nin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle Beşiktaş İlçe binasında toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonunda bazı isimler polisin slogan atmamaları yönündeki ısrarlı uyarılarına aldırış etmeyince arbede çıktı ve 7 kişi gözaltına alındı
HDP'liler ile polis arasında bugün bir arbede çıktı. HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıldönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.
Toplantı öncesi partililer polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında binaya girdi. Toplantının bitmesinin ardından binadan çıkan partililere polis ekipleri slogan atmamaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara aldırmayan HDP'li gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayda 7 kişi göz atına alınarak polis minibüsüne götürüldü.
Etiketler : gözaltı, ilçe binası
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