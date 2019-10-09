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  3. Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin şüphesi üzerine yaya halindeyken durdurulan 4 gencin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.

Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin şüphesi üzerine yaya halindeyken durdurulan 4 gencin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi civarından ilçe merkezine doğru yaya halinde gelen 4 genç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında, Pakistan uyruklu kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan Pakistan uyruklu göçmen gençler, polis karakoluna götürüldü.

Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Kaynak: İHA

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