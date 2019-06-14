Polisin şüphelendiği araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Isparta'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu ve uyuşturucu ele geçirdiği araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Isparta'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu ve uyuşturucu ele geçirdiği araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente gelen araçlar üzerinde çalışma başlattı. Sav kasabası kavşağındaki polis uygulama noktasında bir otomobili durduran ekipler, içerisinde 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan kontrollerde 1.7 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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