Polisin şüphelendiği şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da 4 adreste polisin durumundan şüphelendiği 4 kişiden uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgutlu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2 fişek (1 gram), U.H. isimli şahıstan ise 5 fişek (1,6 gram) eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan G.P. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 7 fişek (4,60 gram) eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Ş.T. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 12 fişek (6,84 gram) esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde ise polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, E.T. ve Y.D. isimli şahılar üzerinde yapılan aramada 39 fişek (32.12 gram) eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. Ayrıca E.T. isimli sahsın yapılan GBT sorgulamasında 1 adet "yağma" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA