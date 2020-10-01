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  3. Polisin şüphelendiği şahısların gasp şüphelisi oldukları ortaya çıktı

Polisin şüphelendiği şahısların gasp şüphelisi oldukları ortaya çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendi Bir aracın çevresinde bulunan şahıslardan gasp şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Polisin şüphelendiği şahısların gasp şüphelisi oldukları ortaya çıktı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Koyundere Mahallesi'nde hafif ticari bir araç çevresindeki şahıslardan şüphelendi. Ekipler tarafından yapılan aramada şahıslardan 63 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şahısların gasp şüphelisi oldukları ortaya çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan soruşturmada yakalanan şüpheli şahıslardan S.G. ve M.P., diğer şahıslar E.N., F.D. ve S.D.'nin kendilerini darp ettiğini ve silah zoruyla 735 lira para gasp ettiklerini iddia etti.

Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Öte yandan gasp şüphelisi oldukları öne sürülen E.N., F.D. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Polisin şüphelendiği şahısların gasp şüphelisi oldukları ortaya çıktı



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