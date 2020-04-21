Polisin sürprizi Senanur'u duygulandırdı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven Senanur Özdemir'in doğum gününü polisler kutladı. Ellerindeki pasta ile evine gelen polisleri gören Senanur duygulu anlar yaşadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde yaşayan Senanur Özdemir'in polisleri çok sevdiğini öğrenen Hereke Polis Merkezi'nde görevli polisler, Senanur'un doğum gününü kutlamak için ailesi ile iletişime geçti. Daha sonra genç kızın evine giden polis ağabeyleri, mumlarını dışarıda yaktıkları pasta ile eve girince genç kız duygulu anlar yaşadı. Kendisine Kocaelispor atkısı hediye ederek doğum gününü kutlayan polis ağabeylerine teşekkür eden Senanur Özdemir, etrafına gülücükler saçtı.

Kaynak: DHA