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  3. Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2)

Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2)

Adana'da polis uygulama noktasından kaçan ve "dur" ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da polis uygulama noktasından kaçan ve "dur" ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA




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