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Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada

Kahramanmaraş'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan motosiklet sürücüne 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada

Kahramanmaraş'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan motosiklet sürücüne 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde uygulama yapan polis, mahallede dolaşan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan motosiklet sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken ehliyetsiz ve plakasız olduğu öğrenilen sürücüye 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA




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