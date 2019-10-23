Polislerden çocuklara çanta ve kitap

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında karabük Şehit özcan Ören İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine çanta, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Okulda düzenlenen törene, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, okul yönetimi ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri katıldı.

Emniyet Müdürü Tuğ, öğrencilerle sohbet ederek, polislerin görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilere trafikte uyması gereken kurallar hakkında da bilgi veren Tuğ, trafikte önceliğin yayalarda olduğunu, trafikte araç kullanan ailelerini bu konuda uyarmalarını istedi.

Tuğ, Akbaş ve polis ekipleri daha sonra çocuklara çanta, kitap ve kırtasiye malzemelerini dağıttı, ardından çocuk kütüphane ve bazı sınıflar ziyaret edildi.

Emniyet Müdürü Tuğ, hayata geçirilen projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyledi. Tuğ, "Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak kentin huzur ve güvenliğini sağlarken, bir taraftan da sosyal sorumluluk projelerini elimizdeki imkanlar ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle toplumuzun kanayan yaralarından birisi olan suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için bir süreç başlattık. Çocuklara neler yapabiliriz noktasına Valimiz Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcımız Mehmet Patlak ile birlikte toplantı yaptık" dedi.

Kentin trafik sorununu çözümü noktasında da çalıştıklarını aktaran Tuğ, "24 saat güvenlik ve asayiş ile birlikte şehrimizin önemli sorunlarından biri olan trafikle mücadele ediyoruz. Personel sayımızı arttırdık. İnşallah güven ve huzur şehrini daha güvenli bir şehir haline getirmeye teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA