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Polislerden izolasyondaki küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Bolu'da polis ekipleri, kontrole gittikleri izolasyondaki Cançelik ailesini küçük oğlu Berkay Cançelik'e (10) sürpriz doğum günü yaptı.

Polislerden izolasyondaki küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında izolasyonda bulunan vatandaşları ziyaret ederek kurallar uyup uymadıklarını kontrol etti. Ekipler, kontrol için gidecekleri Cançelik ailesinin çocukları Berkay Cançelik'in (10) doğum günü olduğunu öğrendi. Ailenin yaşadığı eve giden ekipler, yanlarında getirdikleri doğum günü pastasıyla küçük Berkay'a sürpriz doğum günü yaptı. Polisleri ellerinde doğum günü pastasıyla gören Berkay büyük mutluluk yaşadı.

İzolasyondaki ailenin kurallara uyduklarını belirleyen ekipler daha sonra evden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polislerden izolasyondaki küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden izolasyondaki küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden izolasyondaki küçük çocuğa doğum günü sürprizi

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