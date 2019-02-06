Polislere ateş açan şahıs suç makinesi çıktı

Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerine açıp 1 polisi ağır yaralayan şahsın, çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine Bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, devriye gezen polislere M.D. (38) ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru İ.O. ağır yaralanırken, 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından çevrede çalışma yapan polis ekipleri, M.D.'yi bir kömürlükte saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, M.D.'nin terör bağlantısı olup olmadığı araştırılırken, çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA