Polisleri Şaşırtan Hırsızlık olayı! Ambulansı çaldılar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ise polisleri bile şaşkına çevirdi.

HASTA NAKİL AMBULANSINI ÇALDILAR

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait hasta nakil ambulans çalındı. Polis ekipleri çalınan ambulansı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler hastane içinde hasta nakli yapılması için kullanılan 34 VZ 6202 plakalı ambulansı park alanından çaldı.