Polisten, dolandırıcılardan ele geçirilen parayla 'evde kal' mesajı

DENİZLİ'de telefonda kendilerini komiser olarak tanıtıp, eşinin kuyumcu soygununa karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı söyleyerek, yaşlı kadınının 70 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan biri 8 aylık hamile, 2 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerden ele geçirdiği paraları masaya dizip, koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

Pamukkale ilçesinde Salı günü yaşlı bir kadını arayan 2 kişi, kendilerini komiser olarak tanıtıp, eşinin kuyumcu soygununa karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyip, asıl suçluları yakalamak için operasyon yapacaklarını, bu nedenle evdeki altınları bir çorabın içine koyarak gelecek kişiye teslim etmesini istedi. Paniğe kapılan ismi açıklanmayan kadın, evdeki 70 bin lira değerindeki altınları çoraba koyup, gelen maskeli bir kadına verdi. Bir süre sonra eşi eve dönünce dolandırıldığını anlayan kadın, polise haber verdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Yaşlı kadının ifadesinden yola çıkan ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen polis, yaşlı kadına kendisini komiser olarak tanıtan U.A. (19) ile altınları alan suç ortağı 8 aylık hamile Z.M.'yi (26) gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada altınların bir kısmının satışından elde edilen 7 bin lira ile 50 dolar para ele geçirildi. Altınların büyük bölümüne ise henüz ulaşılamadı. Polis, ele geçirdikleri paraları masaya dizip, koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA