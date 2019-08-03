Polisten droneli Hint keneviri operasyonu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, drone kullanılarak ekili alanlarda havadan inceleme yapan polis, 140 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasat dönemi yaklaşırken mısır tarlalarında insansız hava aracı drone kullanarak inceleme yaptı. Havadan yapılan incelemelerde yüksekliği nedeniyle görülemeyen tarlaların arasına gizlenmiş Hint kenevirleri tespit edildi. Yapılan sayımda bir tarlada 140 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi. Tarla sahibi hakkında soruşturma başlatılırken denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA