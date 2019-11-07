Polisten fidan kampanyasına destek

Türkiye genelinde 11 Kasım günü uygulanacak olan fidan dikme kampanyasına Malatya polisi de destek verecek.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil ve ağaçla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla rekor kırmayı amaçlayan ve tüm Türkiye'de 3 saatte 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından organize edilen "geleceğe nefes kampanyası" kapsamında Malatya il emniyet müdürlüğü olarak 11:11:2019 tarihinde saat 11:00'de Bulgurlu mevkiinde bulunan özel harekat başkanlığı fidan dikim alanına (il emniyet müdürlüğü atış alanı civarı) il emniyet müdürümüz sayın Ercan Dağdeviren ve 200 personelimizin katılımıyla 2 bin fidan dikimi yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA