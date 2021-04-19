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  3. Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için gece yarısı da süren denetimde HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrolleri gerçekleştirildi.

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Yeni tip korona virüs değerlendirme haritasına göre, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için binin üzerinde personel denetim yaptı. Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler, HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrollerini gerçekleştirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ve salgın ekipleri, araçları tek tek durdurdu. Sürücü ve yolcuların seyahat izin belgesi ve HES kodu sorgulamasını yaptı. Covid-19 tedbirlerine uymayan bazı kişilere de 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

Polisten gece denetimi! Kırıkkale’de araçlar tek tek durdurularak HES kodu sorgulaması yapıldı

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