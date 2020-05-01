Polisten genç kıza doğum günü sürprizi

BOLU?da polis ekipleri "evde kal? çağrısına uyduğu için evden çıkmayan 21 yaşındaki Sumru Özden'in doğum gününü kutlayarak sürpriz yaptı.

Sümer Mahallesi'nde oturan Sumru Özden koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyarak sokağa çıkmamaya karar verdi. Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayamadığı ve eve de kimseyi davet edemediği için üzülen genç kıza annesi Serap Özden bir sürpriz yapmak istedi. Anne, 155 Haber Merkezi'ni arayıp polislere ricada bulundu. Genç kızın üzülmesine dayanamayan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sumru için bir doğum günü kutlaması organize etti. Pasta alan ekipler, genç kızın oturduğu eve gelerek doğum gününü kutladı. Kendisi için hazırlanan sürprize şaşıran ve mutlu olan Sumru Özden, mumları üfledi.

Doğum gününü kutlayan polislere teşekkür eden Sumru Özden, "Çok mutlu oldum, teşekkür ederim kendilerine. Çünkü bu süreçte sürekli çalışıyorlar, üstüne bir de böyle bir jest yaptılar. Doğum günümü dışarıda kutlayacaktım ama bu süreçten dolayı evde kutlamak zorunda kaldım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu süreç bir an önce geçer." dedi.

Kaynak: DHA