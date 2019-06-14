Polisten hayvan çiftliğine uyuşturucu baskını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki bir hayvan çiftliğinde Hint keneviri ekili olduğu öğrenildi.

Çiftlikte yapılan aramada 205 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çiftlikteki S.A. ve M.T. gözaltına alındı.





Kaynak: AA