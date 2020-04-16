Polisten istediği kitap, Gülcan'a teslim edildi 

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta atarak kitap isteyen ilkokul öğrencisi Gülcan Özdemir'e (11) kitabı, polisler tarafından teslim edildi.

Burdur Zafer Mahallesi'nde oturan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nün e-posta adresine gönderdiği iletide dışarı çıkamadığını belirterek, okuma kitabı istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Özdemir'in isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Ekipler kitapçıdan satın aldıkları kitabı Özdemir'in evine götürerek teslim eti. Polislerin kitabı getimesiyle büyük sevinç yaşayan Özdemir "Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA