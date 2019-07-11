Erzincan'da "dur" ikazına uymayarak otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Erzincan'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, havaalanı yolu üzerinde uygulama yapan polisleri fark eden şüpheli otomobil "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine özel harekât polisleri ile şüpheli otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre kaçan otomobil kovalamaca sonucu durdurularak içerisindeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin alkollü oldukları için polisten kaçtıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilerek işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA