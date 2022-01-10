Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle aranan T.C'nin Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de bir binada oturduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. Kendisini yakalamaya gelen polis ekiplerinden kurtulmak için binadan kaçmaya çalışan bir hırsızlık şüphelisi, oturduğu binanın havalandırma boşluğunda sıkışıp kaldı.

KAÇMAK İSTERKEN SIKIŞTI KALDI

Gece saatlerinde T.C'yi gözaltına almak için evine baskın yapan emniyet ekipleri, binaya girdikleri sırada şüpheli şahsın dikkatini çekti. Polisten kaçmanın yollarını ayıran T.C, banyo penceresindeki menfezi sökerek havalandırma boşluğundan kaçmayı denedi.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bu esnada eve girmeyi başaran polis ekipleri T.C'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış halde yakaladı. Şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtarmak için İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren polis, T.C.'yi kurtarmak için seferber oldu.

İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın çatısına merdivenle çıktı ve uzun uğraşlar ardından T.C'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan T.C., sonrasında gözaltına alındı.