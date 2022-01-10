10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?10 Ocak 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Beşiktaş ikinci yarıya puan kaybıyla başladı!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Ocak 2022 Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece bölgelerinde kesintiler ne zaman olacak?Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldıTrafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 10 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama2022 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110026Rakip isminin anlamı nedir, Rakip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mehti isminin anlamı nedir, Mehti ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kökel isminin anlamı nedir, Kökel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

Ankara'da bir hırsızlık şüphelisi, polisten kaçmak isterken oturduğu binanın havalandırma boşluğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan şahıs ardından gözaltına alındı.

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana  gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle aranan T.C'nin Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de bir binada oturduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. Kendisini yakalamaya gelen polis ekiplerinden kurtulmak için binadan kaçmaya çalışan bir hırsızlık şüphelisi, oturduğu binanın havalandırma boşluğunda sıkışıp kaldı.

KAÇMAK İSTERKEN SIKIŞTI KALDI

Gece saatlerinde T.C'yi gözaltına almak için evine baskın yapan emniyet ekipleri, binaya girdikleri sırada şüpheli şahsın dikkatini çekti. Polisten kaçmanın yollarını ayıran T.C, banyo penceresindeki menfezi sökerek havalandırma boşluğundan kaçmayı denedi.

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bu esnada eve girmeyi başaran polis ekipleri T.C'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış halde yakaladı. Şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtarmak için İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren polis, T.C.'yi kurtarmak için seferber oldu.

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın çatısına merdivenle çıktı ve uzun uğraşlar ardından T.C'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan T.C., sonrasında gözaltına alındı.

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT