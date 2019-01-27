Polisten kaçan otomobil, kaza yaptı: 1 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında başka bir otomobile çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Esat Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Tunalı Hilmi Caddesi'nde hareket halindeki 06 BFH 286 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymadı. Polis ekipleri, Kolej yönüne hızla ilerleyen otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamaca sonunda otomobil, Libya ve İncesu caddelerinin kesiştiği noktada Mustafa D. yönetimindeki 06 BAV 188 plakalı otomobile çarptı. Kazada Mustafa D. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanında bulunan 2 kişi, emniyete götürüldü.

Kazaya tanıklık eden motokurye, "Polisler aracı kovalarken bu araca çarptı. Ben de o sırada paket bırakıyordum. Hızlı bir şekilde polisten kaçıyorlardı. Libya Caddesi'nden Kolej'e doğru geliyorlardı. Polis "dur" ihtarında bulundu, anons yaptı ama durmadılar" dedi.

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DHA