Polisten kaçarken uyuşturucu hap dolu poşeti yola attılar

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan motosikletli 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu hap ecstasy dolu poşeti yola attı. Şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonu kapsamında, polis, 2 kişi bulunan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosiklettekiler, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında ikili, ecstasy dolu bir poşeti yola attı. Kısa süre sonra da yakalandı. N.Ö. ve H.Ö. olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, yola atılan poşetteki uyuşturucu haplara el koydu. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda da 206 adet uyuşturucu hap ecstasy, 18,60 gram uyuşturucu madde skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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DHA