Polisten kaçtı, duvardan atlarken yakalanınca 3 bin 180 lira ceza aldı

ADANA'da polisin "dur" ihtarına uymayıp, yaya olarak kaçan Sedat D. (22), bir evin bahçe duvarından atlarken yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan 3 bin 180 TL para cezası kesilen şüpheli, "Korktuğum için kaçtım" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devrede olduğu saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde Merkez Park'ta devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, parkta yürüyen bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçilerin ikazlarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Bekçilerin durumu telsizle anons etmesi üzerine, şüphelinin kaçabileceği güzergahlarda önlem alındı. Parktan çıkıp, Fuzuli Caddesi'nden yolun karşına geçen şüphelinin Ordu Caddesi tarafına koştuğunu gören polisler, kovalamaya devam etti. Bir apartamanın otoparkına girip, bahçe duvarından atlayan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan kimlik sorgusunda adının Sedat D. olduğu öğrenilen şüpheli, korktuğu için kaçtığını söyleyip, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yeğenimin kayınbabasındaydım. İşten çıktıktan sonra oraya geldim. Daha sonra yengem rahatsızlandığı için, bir de bebeği var yeni doğmuş. Onun yanına gitmem gerekti" dedi.

Herhangi bir suçtan araması bulunmayan ve üzerinde bir suç aletine rastlanmayan Sedat D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

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Kaynak: DHA