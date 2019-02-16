Polisten kaçtı İl Emniyetin kapısına çarpıp kaza yaptı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada İl Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken aşırı alkollü sürücü ise ayakta durmaktan zorluk çekti.

Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi Adana Emniyet Müdürlüğü Nizamiye kapısı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri 34 BEY 413 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Mert B. kaçmaya başladı.

Polisten kaçmak istedi emniyetin kapısına çarparak yakalandı

Uygulama noktasından kaçan Mert B., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Mert B. İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Otomobil içerisinde bulunan yolcu konumundaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken tedavileri yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü alkol metreyi üflememek için çeşitli oyunlar oynadı

Trafik polisleri Mert B.'in alkol testini almak istedi, bunun için sürücüye alkometreyi uzattılar. Mert B. alkol metreyi üflememek için kolunun ağrıdığını öne sürerek polise zorluk çıkardı. Sürücü Mert B." Kolum çok ağrıyor, ağabey kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim. Kolumu emniyete alın ondan sonra" diyerek alkolmetreyi üflemekte direndi. Daha sonra ayakta durmakta güçlük çeken Mert B. alkol metreyi üfledi. Mert B. 2.28 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü Mert B. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA