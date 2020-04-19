Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler, 5 bin lira ceza yazıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. 15 dakikalık kovalamacanın ardından şüpheliler yaya olarak kaçarken, terk ettikleri 2 bin lira değerindeki motosikletin plakasına 5 bin 245 lira ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının son gününde ilçedeki Varsaklar Mahallesi'nde polis ekipleri, 2 kişinin bulunduğu 01 RM 068 plakalı motosikleti durdurmak için uyarıda bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, 2 bin TL değerindeki motosikletin plakasına toplam 6 maddeden 5 bin 245 lira para cezası uyguladı. Motosiklet sürücüsü ile arkadaşını yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor.

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Kaynak: DHA