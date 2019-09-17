Polisten öğrencilere çok önemli uyarılar

Fatsa ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği tarafından öğrencilere ve ailelerine basit güvenlik tedbirleri, okula gelip giderken dikkat edilmesi gereken konularını hatırlatan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

TDP Büro Amirliği görevlileri öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtırken uyulması gereken konuları hatırlattılar. Öğrencilere aileleri yanlarında olmadığı zaman herhangi bir olumsuz durumu 155'e bildirmeleri gerektiğini hatırlatan TDP Polis Büro Amirliği görevlileri, "Bir yere giderken mutlaka ailelerinize haber verin, kimsenin olmadığı terk edilmiş yerlere gitmeyin, okula gelip giderken bilinen işlek caddelerden gidip gelin, bir yere giderken mutlaka arkadaşınız yanınızda olsun, adresinizi ve ailelerinizin numaralarını mutlaka ezbere bilmeniz gerekiyor, okul önlerinde satılan sağlıksız yiyeceklerini satın almayın, annemin ve babamın izni olmadan kişisel bilgilerimi kimseyle paylaşmayın, internette fazla vakit geçirmeyin, tanımadığın kişilerle iletişim kurmayın" diyerek öğrencileri uyardılar.

Kaynak: İHA