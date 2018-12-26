Polisten sahte içki imalathanesine baskın

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi satışa sunulmak üzere sahte içki üretimi yapılan imalathaneye baskın yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro görevlilerince yapılan araştırmalarda Yunuslu Mahallesinde bir evde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin adreste yaptığı aramada alkollü içki yapımında kullanılan 14 adet damacana düzeneği, 1 adet düdüklü tencere ve varil kullanılarak hazırlanmış damıtım düzeneği, 5 şişe sahte rakı, 1 adet alkol derecesini ölçmeye yarayan alet, 3 adet 5 litrelik bidon içerisinde sahte şarap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konu ile ilgili sahte içki üretimi yapan E.Ö. isimli şahıs ekiplerce yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA