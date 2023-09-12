Polisten sanayi sitesinde "Metamfetamin Fotoblok" çalışması

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Metamfetamin Fotoblok Eğitim Modülü çerçevesinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Polisten sanayi sitesinde "Metamfetamin Fotoblok" çalışması

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Metamfetamin Fotoblok Eğitim Modülü çerçevesinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yalova polisi, Narkolog Projesi çerçevesinde yapılan araştırmada madde kullanımının en yoğun meslek grubu olduğu tespit edilen sanayi sektöründe çalışan insanlara ulaşmak adına çalışma yürütüyor. Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Kirazlı Sanayi Sitesi yönetimi desteği ile bölgede bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğitim görevlilerimiz tarafından Amfetamin Türevi Metamfetamin Maddesinin insan sağlığı ve organizma üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra genel olarak uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde bağımlılığı sorununun toplumu meydana getiren bireyleri sağlık, sosyolojik, fiziksel ve ekonomik yönden zayıf düşüren nedenlerin başında geldiği, Foto Blok Görselleri eşliğinde anlatılarak dikkat çekilmektedir. Etkinliklerde tamamen yerli bir yazılım olan ve uyuşturucu madde suçlarına dair bir bildirim paylaşım sistemi olan "Uyuma" Aplikasyonu kurulum ve kullanımı hakkında da bilgilendirmeler yapılmaktadır" denildi.

Polisten sanayi sitesinde "Metamfetamin Fotoblok" çalışması

Polisten sanayi sitesinde "Metamfetamin Fotoblok" çalışması

Polisten sanayi sitesinde "Metamfetamin Fotoblok" çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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