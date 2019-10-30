Polisten şok asayiş uygulaması

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde şok uygulama yaptı. Emniyet ekipleri çeşitli bölgelerde yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda şahıslar ve araçlarda yapılan denetimde 2 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği ile 46 adet dolu kartuş ele geçirdi. Yakalanan silahlara emniyet ekipleri tarafından el konuldu. Silahlarla yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA