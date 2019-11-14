Polisten suçlulara yönelik operasyon

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir il geneli yapılan operasyonlarda 12 aranan şahıs ve çok sayıda silah yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 12 kişiyi yakalarken, 7 adet de silah ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu silahla tehdit suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 74 adet fişek, 4 adet kurusıkı silah ve 44 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA