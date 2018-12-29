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Polisten yaralı sokak köpeğine şefkat eli

Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği kucağına alarak veteriner kliniğine götürdü.

Polisten yaralı sokak köpeğine şefkat eli

Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği kucağına alarak veteriner kliniğine götürdü.

Feke İlçe Kaymakamlığında görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez, Ulus Caddesi'nde plakası belirlenemeyen bir aracın çaptığı sokak köpeğini veterinere götürdü.

Polis memurunun bu davranışı ise vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: İHA

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