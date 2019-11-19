Polonya Başbakanı: Balkan ülkeleri Türkiye ya da radikal İslam’a bırakılmamalı

Polonya’da milliyetçi ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi PiS, 13 Ekim’deki seçimler ile ülkeyi ikinci kez yönetmeye hak kazandı. Hukuk ve Adalet Partisi PiS, önümüzdeki 4 yıl için uygulayacakları hükümet programını açıkladı.

Güven oylaması öncesi Polonya Parlamentosu'nda konuşma yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hükümet programına ve Avrupa Birliği ile ilgili konulara değindi.

'AVRUPA'NIN HRİSTİYAN DEĞERLERİNE DÖNMEYE İHTİYACI VAR'

Bu kapsamda Avrupa’nın köklerine, kurucu fikirlerine, Hristiyan değerlerine dönmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Morawiecki, “Artık güvenli Batı’nın hüküm sürdüğü zamanlarda yaşamıyoruz. Uzak Doğu’da, Orta Doğu’da ve bizim en yakın doğumuzda Avrupa’nın zayıflığından seve seve faydalanacak uluslararası oyuncular var. Bu yüzden yeni üyelere, Batı Balkanlara açık bir AB istiyoruz” dedi.

Morawiecki, "Eğer AB bu ülkelere reel bir teklif sunmazsa onu diğer ülkeler sunar. Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam” şeklinde konuştu.