Polonya cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Polonyalılar cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Polonyalılar yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başında. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri şimdilik sorunsuz devam ederken, sandıklar yerel saatle 21.00'e kadar açık kalacak. İlk turu 28 Haziran'da düzenlenen seçimlerde yarışan 11 adaydan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler bugün yapılacak ikinci tura kalmıştı. İlk turda en yüksek oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanan görevdeki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski arasında geçen yarış kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği Andrzej Duda ilk turda 43,5 oranında oy alırken, Yurttaş Platformu'nun (Koalicja Obywatelska) adayı Rafal Trzaskowski ise yüzde 30,46 oranında oy almıştı. Ancak ilk turda yüzde 13,3 oranında oy alan bağımsız aday, gazeteci Szymon Holownia, sol partilerin adayı 2,22 oranında oy alan Robert Biedron ve 2,36 oranında oy alan Polonya Halk Cephesi'nin (PSL) adayı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de Duda karşısında Trzaskowski'yi destekleyeceklerini açıklamalarıyla söz konusu iki aday arasındaki fark minimal düzeye indi. Anketler de iki isim arasındaki farkı yüzde 0,5 ile 1,5 olarak gösterirken, yapılış tarihine ve düzenleyen araştırma şirketine göre anketlerde kimi zaman Cumhurbaşkanı Duda burun farkıyla önde gelirken, kimi zaman ise Rafal Trzaskowski zaferi göğüslüyor.

Kutuplaşan Polonya

İki aday arasındaki bugünkü mücadele yaklaşık 5 yıldan beri oldukça kutuplaşmış Polonya toplumu için olduğu kadar, ülkedeki mevcut siyasal iktidar için de büyük önem taşıyor. 5 yıl önce iktidardaki PiS'in adayı olarak seçilen cumhurbaşkanı Andrzej Duda toplumun milliyetçi, muhafazakar duygularına hitap ederken, açıklamalarıyla birçok kez Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla karşı karşıya gelmişti. Diğer aday Rafal Trzaskowski ise seçmenlere her din, dil, ırk ve cinsel yönelimden insana açık bir Polonya vaat ederken, son yıllarda özellikle yargı alanında yapılan reformlar nedeniyle ülkesiyle AB kurumları arasında oluşan çatlağı gidereceğini dile getiriyor. Trzaskowski, halihazırda ülkede belirli haller dışında yasak olan kürtajın ise kadınlar için doğal bir hak olduğunu savunuyor.

Öte yandan, Duda'nın görev süresi boyunca parlamentoda çoğunlukta bulunan PiS tarafından çıkarılan yasaların neredeyse tamamını onaylaması ise çoğu kez onun iktidar partisinin noteri olduğu şeklinde yorumlandı. Seçimlerde Duda'nın galip gelecek olması geçtiğimiz sonbaharda art arda ikinci kez iktidara gelen PiS hükümetinin icraatlarının devamı anlamına gelecekken, Trzaskowski'nin olası zaferi ise PiS hükümetinin icraatlarının sonunu getireceği şeklinde yorumlanıyor. Çünkü Polonya anayasasına göre cumhurbaşkanının parlamentodan gelen yasaları tümüyle veto etme yetkisi bulunuyor, bu nedenle Pazartesi günü ülkede cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak isim büyük önem taşıyor.

İlk turu 10 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri korona virüs salgını nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti. Bu süreçte parlamento, salgın nedeniyle sandığa gitmeye çekinen vatandaşların mektupla oy kullanabilmeleri için yasa çıkarmıştı. 30 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yüzde 62,9 oranında katılımın olduğu seçimlerin ilk turunda vatandaşlar mektup ve geleneksel yolla oy kullanmış, görevliler de maske ve eldiven takarak sandık başında görev yapmıştı.

Kaynak: İHA