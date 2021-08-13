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Polonya halkı aşı vurulmak istemiyor! Hükümet aşıları satıyor!

Polonya'da korona aşısına olan ilgi azalınca hükümet yaklaşık 1 milyon 900 bin doz aşıyı satmaya karar verdi. İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'nın aşıları satın alacağı bildirildi.

Polonya halkı aşı vurulmak istemiyor! Hükümet aşıları satıyor!

Korona virüs salgınından bugüne kadar Polonya'da yaklaşık 18 milyon kişi aşı oldu. Ancak son zamanlarda aşı'ya olan ilginin azıldığı ve bunun sonucunda Polonya hükümetinin aşıları Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satacağını bildirildi. Ülke'de %47 gibi bir oran aşılanırken, Polonya, dördüncü dalganın yaklaştığını ön görse'de aşıya olan ilginin azalmasıyla elindeki korona virüs aşıları ziyan olmasın diye böyle bir karar verdiği konuşuluyor. 

Polonya halkı aşı vurulmak istemiyor! Hükümet aşıları satıyor!

İSPANYA, UKRAYNA VE GÜRCİSTAN AŞILARI SATIN ALIYOR

İspanya ve Portekiz'e 500 bin doz aşı satılacağı ifade edilirken, sonrasında 1 milyon dozun Ukrayna'ya, 400 bin dozun da Gürcistan'a satılmasına karar verildi. Belarus, Vietnam ve Arnavutluk'un da Polonya aşılarını satın almak isterken, Polonya Hükümet Stratejik Malzemeler Ajansı, kendi haklı için depolarda birkaç milyon aşının ayrıldığını ifade etti.Diğer taraftan son 24 saatte 196 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 2 milyon 884 bin 974 korona virüs vakası tespit edilen Polonya'da toplamda bin 297 kişi hayatını kaybetti. 35 milyonu aşkın doz aşının yapıldığı 37,5 milyonluk ülkede aşıları tamamlananların sayısı 18 milyon 64 134 olarak kayda geçti.

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