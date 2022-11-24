Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada AB'yi eleştirerek dikkat çeken sözler sarf etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri enerji krizi ile mücadele ediyor. Doğal gaz fiyatları son zamanların en yüksek fiyatına ulaşırken AB ülkeleri bu konuda görüşmeler yaparak çözüm üretmeye çalışıyor. Bu kapsamda AB üyeleri ülkelerin enerji bakanları, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı

"CİDDİYE ALINMAYI BEKLİYORUZ"

Toplantı öncesi açıklama yapan Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, vadeli doğalgaz fiyatında megavat saat başına 275 euro tavan fiyat belirlenmesini şaka olarak nitelendirdi. Söz konusu öneriye ciddiyetle yaklaşmanın zor olduğunu ifade eden Moskwa, "Aylar öncesinden gaz için fiyat teklifi hazırlayan çoğu ülke de bugün aynı şeyi söyleyecektir. Ciddiye alınmayı bekliyoruz" dedi.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı

"AB KOMİSYONU VATANDAŞLARININ YANINDA MI DURACAK, ALMANYA İLE MÜZAKERE YÜRÜTMEYE DEVAM MI EDECEK"

Komisyon'un daha önce üye ülkelerden gazda uygulanabilecek tavan fiyat konusunda ve yenilenebilir enerji alanında çözümler üretmesini istediğini kaydeden Moskwa, Almanya'nın bu duruma karşı çıktığını anımsatarak, "AB Komisyonu bugün Avrupa ülkesi vatandaşlarının yanında mı duracak, yoksa Almanya ile gizliden müzakereler yürütmeye devam mı edecek bunun sınavını verecek" şeklinde konuştu.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı

"ÖNERİYE DESTEK VERECEK BİRİ OLUR MU BİLMİYORUM"

Komisyon önerisinin son dakikada sunulduğunu ve bunların üye devletlerin sunduğu önerilerden tamamen farklı olduğuna dikkat çeken Moskwa, önerilen fiyatın piyasa fiyatlarının üzerinde olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Moskwa, “Bugün bu öneriye destek verecek biri olur mu bilmiyorum. Bu bir tartışmanın başlangıcı bile olamaz” dedi.

AB Komisyonu geçtiğimiz Salı günü gaz fiyatlarındaki ani ve aşırı artışı önleyecek geçici bir düzenleme yapılmasını teklif etmiş ve vadeli doğalgaz fiyatında megavat saat başına 275 euro tavan fiyat önermişti.

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