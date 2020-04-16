Polonya, kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi

Polonya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ülkeler her geçen gün salgına karşı önlemlerini arttırıyor. Polonya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bugün yürürlüğe girerken, ülke genelinde 4 yaşından küçük çocuklar, gelişim bozukluğu bulunanlar, sağlık durumu maske kullanmaya izin vermeyenler dışında bulunan herkese maske takmak ya da ağız ve burnunu bir eşarp yardım ile kapatma zorunluluğu getirildi. Polonya'da ilk korona virüs vakasının 4 Mart'ta görülmesinin ardından okullar, alışveriş merkezleri, kafeler dahil pek çok kurum, kuruluş ve işletme bir aydan uzun süredir kapalı bulunurken, 15 Mart tarihi itibari ile tüm sınırlar yabancılara kapatıldı. Yetkililer, gelecek 2 hafta içerisinde korona virüs vakalarının zirve yapmasını beklediklerini aktardı. Yetkililer, Mayıs ayından itibaren salgının durumunu tekrar ele alacaklarını dile getirirken, ekonomiyi rahatlatmak amacı ile alınan önlemlerden bir kısmının gevşetilebileceğini ifade etti.

Polonya'da toplam korona virüs vaka sayısı 7 bin 918'e, hayatını kaybedenler ise 314'e ulaştı.

Kaynak: İHA