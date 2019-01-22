Polonya’da bir araç Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girmeye çalıştı

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir otomobil Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye çalıştı.

Polonya'nın başkenti Varşova hareketli saatlere sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Krakowskie Przedmiescie caddesinde ters yönde giden bir otomobili fark eden polisler aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracın peşine düşerken, kovalamaca esnasında araç Cumhurbaşkanlığı Sarayı avlusunu Krakowskie Przedmiescie Caddesi'nden heykellerle ayıran kısmı aşarak sarayın avlusuna girdi. Araç avlunun ikinci kısmında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi sürücüyü araçtan çıkarıp gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürerken Polonya Emniyet Genel Müdürlüğünden Mariusz Mrozek ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre sürücünün kasıtlı davrandığına ilişkin herhangi bir emarenin bulunmadığını söyledi. Sürücünün herhangi bir uyuşturucu maddenin etkisi altında olup olmadığına ilişkin tahlil yapılacağını da belirten Mrozek, kaçan sürücünün Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA