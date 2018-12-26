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Polonya'da evsizlerin barındığı yapı yandı: 6 ölü

Polonya'nın başkenti Varşova'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da evsizlerin barındığı yapı yandı: 6 ölü

Polonya'nın başkenti Varşova'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini duyurdu. Polisin yaptığı inceleme sonrası evde 6 kişinin dışında kimsenin bulunmadığı; bu 6 kişinin de bu ahşap yapıyı geceleri barınmak için kullandığı öğrenildi. Yapının boş olduğu, evsizler dışında uzun süredir kimsenin girip çıkmadığı belirtildi.

DHA


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