İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

VARŞOVA (AA) - Polonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.Polonya Devlet Televizyonu TVP’nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle...

Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

VARŞOVA (AA) - Polonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Polonya Devlet Televizyonu TVP’nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.

Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47’ye çıktığı duyurmuştu.

Kaynak: AA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT